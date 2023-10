Calvi dell'Umbria alla Festa del Cinema di Roma. Proiezione dei corti vincitori al premio Rossellini

Premiazione in vista per i due cortometraggi vincitori della quindicesima edizione del "Premio Nazionale Roberto Rossellini". L'appuntamento è per il 24 ottobre alla Festa del cinema di Roma quando si terrà la cerimonia allo spazio Lazio terra di cinema.

Prima della premiazione verrano proiettati Coming back per la regia di Noemi D’Ambrosi, La bella Otero di Alberto Bassetti e Dita a colori di Kevin Vescera che ha ricevuto anche la menzione speciale del presidente Renzo Rossellini.

Tutti i lavori, come regolamento del Premio Nazionale Roberto Rossellini, sono stati girati a Calvi, scelta come sede del premio stesso dal 2021.

Una selezione effettuata nei mesi di marzo e aprile 2023 dalla giuria presieduta da Renzo Rossellini con i giurati Gabriella Boccardo, Silvia d'Amico, Marcantonio Lucidi, Rosario Tronnolone.

In occasione dell’edizione 2023 sono pervenute al premio e sono state esaminate dalla giuria oltre 60 sceneggiature.

Ai vincitori è andato un contributo per la realizzazione dei Cortometraggi da parte dell'Associazione Roberto Rossellini per la diffusione della Conoscenza.