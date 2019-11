«Calvi in Festa» apre la rassegna invernale con il concerto in anteprima mondiale dei Batà Project

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALVI DELL’UMBRIA «Calvi in Festa» ha aperto in grande stile la sua serie di eventi previsti per questo inverno con il concerto in anteprima mondiale dei Batà Project, al Teatro del Monastero. Musicisti italiani, cubani, spagnoli, principalmente provenienti dalle aule del conservatorio Briccialdi di Terni, hanno portato a Calvi le composizioni originali di Jorge Julio G. Mustelier, compositore cubano, intrecciando i ritmi della musica tipica latinoamericana e mediterranea con i tratti tipici della musica da camera, del jazz e anche della musica contemporanea. Simone Bellagamba, Andrea Leonardi, Emiliano Rodriguez, Jorge Julio G. Mustelier, Simone Benedetti, Dimitri Fabrizie Williams H. Garzòn giocano con contrasti e fusioni tra la tradizione etnica cubana e la tradizione colta occidentale grazie ad una formazione inedita composta da quattro sassofoni, pianoforte e due percussionisti, per ottenere una tavolozza timbrica sfaccettata e particolare.