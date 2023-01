Terni, manutenzione acquedotto. Calendario degli interventi a Miranda, Porano e Calvi dell'Umbria

Pubblicato il piano di intervento per la manutenzione dell'acquedotto che interessa la provincia di Terni.

La prima tranche interesserà il territorio comunale di Porano. Lunedì 30 gennaio alle 8 alle 12, il cantiere interesserà viale Umberto I°, via Mameli, via Nereo Neri, piazza Garibaldi, via Mazzini, piazza Carlo Alberto, via del Municipio, via XX Settembre, via Roma, via Vittorio Emanuele, via Umbria, via Cavour, piazza Indipendenza, costa del Mulino, località Castel Rubello, località Settecamini.

Martedì 31 gennaio sono previsti infine lavori di manutenzione straordinaria a Calvi dell’Umbria, e nel territorio comunale di Terni (Miranda).

il primo cantiere sarà attivo dalle 9 alle 14. e interesserà tutto il territorio comunale.

Il secondo, dalle 8,30 alle 12, interesserà Via Scoglio Grosso, Via Colle di Miranda, Via della Maestà, Strada di Miranda fino al bivio Strada della Rocchetta e zone limitrofe.



Durante tutti gli interventi potrebbero verificarsi intorbidimenti dell’acqua, accompagnati da fenomeni di temporanea mancanza o carenza idrica localizzata.

Il Sii metterà a disposizione un servizio potenziato di contact center al numero 800.913.034, da telefono fisso e da mobile.