Mercoledì 20 Settembre 2023, 01:30

La Ternana ricomincia il suo lavoro sotto gli occhi del presidente. Alla ripresa degli allenamenti del martedì pomeriggio all'anstistadio Taddei, c'era anche Nicola Guida. La seduta, cominciata con la visione dei filmati della partita di Como e poi con l'attivazione, ha visto durante il lavoro in campo prima la presenza del direttore sportivo Stefano Capozucca. Poi, però, è arrivato anche il presidente. Giacca e cravatta, elegante come sempre, il suo arrivo al campo è stato notato dai tifosi presenti (la seduta era a porte aperte), alcuni di loro lo hanno invitato a salire sugli spalti per un saluto, altri lo hanno avvicinato per stringergli la mano mentre andava verso il campo. Una volta entrato nel recinto dell'antistadio, dove la squadra stava lavorando, si è intrattenuto alcuni minuti con il diesse Capozucca, poi si è avvicinato al tecnico Cristiano Lucarelli ed ha seguito quasi tutti gli allenamenti al suo fianco a bordo campo. Più volte, i due, si sono intrattenuti a parlare tra loro. La presenza del massimo dirigente alla ripersa del lavoro ha indotto molti a pensare a una sua iniziativa per dare un segnale di vicinanza forte all'ambiente e alla squadra, in un momento delicato di questa fase iniziale del campionato. Guida fa sentire la sua vicinanza alla squadra, alla quale ora chiede di cominciare a fare risultati e ad evitare gli errori che sono costati fin qui troppi punti. Come a voler far sentire la compattezza proprio alla vigilia di tre gare ravvicinate da giocare nel giro di otto giorni. E sono due gare in casa (con Sudtirol e Reggiana) e una fuori (l'infrasettimanale di Ascoli). La società auspica ora che la squadra cominci a fare punti, partendo dalle prestazioni che fin qui ci sono sempre state. Ma questa Ternana di inizio campionato, nelle prime cinque partite, ha già preso 7 gol, segnandone appena tre. Dunque, un bilancio già passivo tra le reti fatte e quelle subite. Ma soprattutto, i gol presi arrivano dai soliti errori individuali. Due dei gol sono arrivati da calcio di rigore, ma sempre in seguito ad altri errori che hanno poi portato alla situazione della massima punizione. Gli altri sono arrivati da calcio d'angolo (con la Cremonese), oppure da palloni persi o non difficili a gestire. Non ha sempre funzionato il filtro del centrocampo, i difensori si sono distratti più volte e anche il portiere non è stato impeccabile in questo primo mese. Oltre a questo, in avanti manca la concretezza e si tira poco in porta. Su tante cose, dunque, è sembrato di rivedere il film della passata stagione, anche con una squadra notevolmente rinnovata rispetto al passato. Evidentemente, anche con il campionato nuovo, la squadra nuova e pure la società nuova, persistono ancora errori vecchi. Tutte situazioni che impegnano l'allenatore Cristiano Lucarelli e il suo staff. Ci si deve lavorare. E' una Ternana chiamata ad acquisire maggiore freddezza, più scaltrezza, più cinismo negli ultimi metri e anche più attenzione. I margini di crescita, ci sono.