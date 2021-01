Il bollettino del contagio: ricoveri stabili, otto morti

PERUGIA - Sono 247 i nuovi positivi al Covid accertati in Umbria nell'ultimo bollettino diffuso dalla Regione, ben 34.069 dall'inizio della pandemia. I guariti sono stati 156 e otto i morti. Gli attualmente positivi sono 5.112, 83 più rispetto al giorno precedente. Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 3.422 tamponi, 570.682, con un tasso di positività del 7,21 per cento in calo rispetto all'8,86 di ieri. E risulta stabile il numero dei ricoverati negli ospedali della regione, 338, 47 dei quali (uno in più) nei reparti di terapia intensiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA