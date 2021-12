Bisarca perde auto, maxi incidente sulla Autosole nei pressi di Orvieto. Sette le persone ferite

E' di sette feriti, di cui uno in prognosi riservata, il bilancio del grave incidente che intorno alla mezzanotte di mercoledì 1° dicembre, si è verificato nel tratto umbro della Autostrada del Sole nei pressi del casello di Orvieto.

Secondo quanto si apprende l'incidente, che si è verificato a circa un chilometro dall'uscita di Orvieto in direzione Roma, e in cui sono rimaste coinvolte 5 auto, un tir e un trasporto carico eccezionale, sarebbe stato innescato dalla perdita, da parte di una bisarca in transito, di un'autovettura trasportata. «Il conducente probabilmente - riferisce la Polizia Stradale di Orvieto - non se ne sarebbe accorto e avrebbe proseguito la propria marcia. Sono in corso indagini per la sua identificazione.» Successivamente l'autovettura caduta dal tir sarebbe è stata investita da una auto e a seguire così le altre vetture e i mezzi pesanti sono finiti tutti a tamponarsi. Dei sette feriti, si trova in prognosi riservata un uomo di 45 anni che viaggiava come passeggero sul veicolo che ha urtato violentemente contro l'auto caduta dalla bisarca.

Il traffico sulla A1 è rimasto bloccato per circa un'ora, per poi tornare alla normalità dopo le operazioni di recupero dei mezzi incidentati e il ripristino delle condizioni di percorribilità.

Sul posto oltre alla Polizia Stradale di Orvieto, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.