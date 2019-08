Bed & Breakfast sconosciuto al Fisco: affari per 100 mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Usufruiva dell'assegno sociale e contemporaneamente gestiva un bed & breakfast, totalmente sconosciuto al fisco: il presunto responsabile, che, in pochi anni, avrebbe sviluppato un giro d'affari di circa 100 mila euro, è stato denunciato dalla guardia di finanza di Perugia. Per sfuggire ai controlli il titolare avevacomunicato di gestire un solo appartamento con due camere a disposizione. La legislazione turistica regionale stabilisce infatti che coloro che dispongono, per finalità ricettive, di più di tre camere, assurgono al rango di vero e proprio imprenditore del settore. I finanzieri hanno tuttavia riscontrato che l'uomo aveva a disposizione anche un altro appartamento, attiguo al primo, fornito di due ulteriori camere adibite al soggiorno dei clienti. Gli investigatori, dopo ulteriori approfondimenti, hanno inoltre scoperto che il titolare della struttura ricettiva fruiva, sin dal 2017, del cosiddetto assegno sociale. Per quest'ultima ragione, l'imprenditore è stato deferito alla locale autorità giudiziaria per aver ingiustamente ricevuto circa 10 mila euro (articolo 316 ter del codice penale,«Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato»). L'assegno sociale è infatti una prestazione economica,erogata a domanda, destinata ai cittadini italiani e stranieri che versano in condizioni economiche disagiate.