Baschi. Niente elezioni nelle scuole: trovate sedi alternative

Ultimo aggiornamento: 20:12

Il sindaco Damiano Bernardini ce l'ha fatta. Il comune di Baschi, così come dallo stesso sindaco annunciato nei giorni scorsi, ha reso note le sedi alternative a quelle scolastiche dove si eserciterà il diritto di voto in occasione della consultazione elettorale del 20 e 21 settembre.Le sezioni n.1 e 2, inizialmente ubicate all’edificio sede della scuola primaria e secondaria di Baschi capoluogo di via dell’Annunziata sono trasferite all’edificio comunale ex scuole elementari di via dell’Annunziata n.2 e 4. La sezione n. 3 dall’edificio della scuola materna di Civitella del Lago, in via Nuova n.1, è spostata all’edificio comunale ex scuola materna di via A. Bugnini n.11.La sezione n. 4 dall’edificio sede della scuola materna e elementare sito in loc. Colonia è trasferito invece all’edificio comunale ex scuole elementari in fraz. Collelungo Via G. Carducci n.17.Gli elettori delle sezioni n. 1, 2, 3 e 4, indipendentemente da quanto indicato sulla tessera elettorale in loro possesso, precisa il Comune, dovranno recarsi per l’esercizio del diritto di voto presso la sede temporanea delle sezioni individuate con il presente provvedimento. Tutti gli interessati saranno messi a conoscenza dell’avvenuto trasferimento delle sezioni mediante appositi manifesti pubblicati all’albo pretorio e sul sito internet del Comune, oltre che con l’affissione in luoghi pubblici e all’ingresso della sedi degli edifici scolastici precedenti sede di sezione.