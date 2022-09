Bando per giovani agricoltori che investono nel biologico: fino a 70mila euro per avviare l'impresa

PERUGIA - Un premio di 70mila euro per ciascun giovane agricoltore che decida di condurre un'azienda agricola in regime biologico, per la copertura dei costi di avvio e per l'esercizio delle attività, la Regione ha dato il via libera all'avviso pubblico per l'accesso agli “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori - Euri", previsti dalla Misura 6.1.1 del Programma di sviluppo rurale per l' Umbria.

«La finalità dell'intervento - spiega la giunta regionale - è offrire opportunità e strumenti per produrre un ricambio

generazionale del comparto, stimolando l'attuazione di idee imprenditoriali innovative, quali l'utilizzo di tecnologie Ict

(Information and Communication Technologies) e agricoltura di precisione, e adottare metodi di produzione e di trasformazione dei prodotti maggiormente sostenibili in termini ambientali, economici e sociali».



Potranno essere finanziati progetti orientati alla produzione di servizi connessi all'agricoltura: agriturismo, agricoltura sociale e fattorie didattiche. I progetti imprenditoriali proposti saranno valutati al fine della loro finanziabilità con criteri regionali rispondenti a precisi obiettivi strategici: innovazione, ambiente, produzione di energia da fonti rinnovabili, inserimento lavorativo di giovani inoccupati o disoccupati.Beneficiari dell'aiuto regionale sono giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda. L'impresa può essere condotta anche a titolo di affitto, oltre che proprietà o usufrutto. E' possibile presentare la domanda a partire dal 21 settembre fino al 16 gennaio 2023.