Martedì 15 Agosto 2023, 09:34 - Ultimo aggiornamento: 09:35

Mare, montagna o in città, l’importante è stare in relax. Ecco le scelte di politici, attori e volti noti in tv dell’Umbria. E c’è persino chi da Monopoli ha annunciato l’arrivo di un bebè. Copertina per Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi che solca i mari della Croazia a bordo del suo panfilo Emanuele Prisco (Fdi) sottosegretario all’Interno, ha scelto il mare della Calabria. E’ la Toscana la meta scelta da Andrea Romizi, sindaco di Perugia. A presidiare palazzo dei Priori in questi giorni c’è l’assessore Luca Merli. Per Gabriele Giottoli(assessore al Turismo), invece, prima una tappa a Cracovia (ovviamente con partenza dall’aeroporto dell’Umbria) e poi qualche giorno nella verde Valnerina. Il vicesindaco del capoluogo, Gianluca Tuteri, è a Gallipoli, mentre la Sardegna è la meta da sogno dell’assessore all’Urbanistica Margherita Scoccia e della consigliera Fotinì Giustozzi e per la consigliera Sarah Bistocchi (Pd) Tortoreto Lido. Relax a Porto Sant’Elpidio per la governatrice dell’Umbria Donatella Tesei, mentre Marco Squarta, presidente del consiglio regionale, sta trascorrendo il Ferragosto a Bastardo dai suoceri nell’attesa, poi, di qualche giorno al mare. Ancora Toscana, tra l’Elba e Punta Ala, per l’ex consigliere regionale Massimo Monni e per il consigliere regionale dei Civici X Andrea Fora che al ritorno in Umbria farà tappa in alcune sagre. Ferragosto perugino all’insegna della tradizione culinaria dell’oca per il segretario cittadino del Pd, Sauro Cristofani, come anche per Giovanni Brozzetti, presidente della Famiglia Perugina, mentre è la piscina del Cus Perugia “Club Bambagioni” il luogo scelto da Luigi Guaitini, del Rotary Perugia. Piscina anche per il sindaco di Marsciano Francesca Mele. VIP DELL’ALTO TEVERE Ferragosto in famiglia per Luca Secondi, sindaco di Città di Castello. «Lo trascorrerò nella mia casa di campagna con la famiglia: relax e natura per recuperare energie e tempo perduto». Ricarica le pile al mare Annalisa Mierla, vice sindaco di Umbertide. «Nella mia casa di San Vincenzo, in Toscana, insieme agli amici di sempre: per me sono loro i vip, le very important person». A cominciare dall’amica di sempre Susanna Susta. Tradizionale ritorno in Calabria per Marco Brusco, avvocato e giudice sportivo della Federcalcio regionale, tra esibizioni musicali e l’immancabile partita del Cosenza. A proposito di tv e radio: Alessio Zucchini, umbertidese, conduttore del Tg1 e Tg1 Mattina: avvistato in aeroporto, in partenza per la Grecia (Peloponneso e penisola Calcidica) in vacanza. Marco Cancellotti, presidente dell’associazione Maggio Eugubino non rinuncia ad una tappa a Gubbio con gli amici dopo il Torneo dei Quartieri di stasera.

“Penna bianca” Fabrizio Ravanelli trascorre nella sua Umbria questi giorni di vacanza insieme alla famiglia mentre Walter Alfredo Novellino è a San Benedetto del Tronto. Per Serse Cosmi, la scelta di dove trascorrere Ferragosto è nella sua casa a Brufa. Per FRanco Vannini giornata tra piscina, carte e amici.

A proposito di sportivi. Il fresco campione del mondo a squadre di spada, il folignate Andrea Santarelli, è passato per a Las Vegas per tenere un campus di spada. Annuncia le vacanze agostane ma ha già un chiodo fisso in testa: la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. C’è da migliorare l’argento a squadre preso a Rio nel 2016. E’ un Ferragosto di lavoro, invece, per Daniele Santarelli che guiderà la nazionale femminile della Turchia all’assalto dell’Europeo di volley. La folignate Letizia Filippi, già terza anni fa a Miss Italia, ex fiamma di Cristiano Ronaldo, è stata avvistata tra la Puglia e Monte Carlo. Eleonora Pieroni, folignate, attrice e madrina internazionale della Quintana, si trova in Puglia, a Monopoli, dove sfoggia il pancione annunciando a un’amica social che aspetta un bimbo.

Raffaele Nevi, deputato e portavoce nazionale di Forza Italia, sta trascorrendo Ferragosto in un giro tra Los Angeles e Las Vegas. Per Elena Proietti, consigliera comunale di Terni (FdI), il Ferragosto è tra le montagne di Corvara e la casa di famiglia a Porto San Giorgio. Il capo gruppo di Forza Italia Francesco Maria Ferranti, in viaggio con la fidanzata, ha scelto le bellezze naturali dell'Islanda. Sono vacanze dedicate al lavoro nella sua residenza di Piediluco, quelle del neo presidente di Terni Reti Alessandro Campi. Ferragosto ternano anche per il presidente della Fondazione Carit Luigi Carlini che si riposerà alla società canottieri di Piediluco con la sua famiglia. Così, il capogruppo in Consiglio comunale del Pd Francesco Filipponi, anche per lui un Ferragosto tutto piedilucano.