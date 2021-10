Assisi, Marcia della Pace con l'obbligo di mascherina

Giovedì 7 Ottobre 2021, 19:29

ASSISI - Previsto l'obbligo di mascherine anche all'aperto nei luoghi interessati dalla Marcia della Pace in programma domenica 10 ottobre. Lo ha deciso il Comune della Città di San Francesco con un'ordinanza. Il provvedimento - ha reso noto l'amministrazione comunale - sarà valido dalle 12 alle 18 e fino al termine della manifestazione. Interesserà «tutti i luoghi del comune di Assisi toccati dal percorso della Marcia della Pace». L'Anas ha intanto comunicato che sempre domenica 10 ottobre sono previste limitazioni temporanee al transito su alcuni svincoli della E45 e della statale 75, a Perugia, tra le 10 e le 15 «per il tempo strettamente necessario a garantire il passaggio in sicurezza della “Marcia Perugiassisi della pace e della fraternità”. In particolare, sulla E45 saranno chiusi in ingresso e in uscita gli svincoli di Ponte San Giovanni e Collestrada, mentre sulla statale 75 Centrale Umbra quelli di Ospedalicchio nord e sud. Il traffico diretto verso l'aeroporto dovrà utilizzare lo svincolo di Lidarno sulla E45 e proseguire sulla viabilità locale.