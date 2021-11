Ast: la presidente della Regione Donatella Tesei incontra Giovanni Arvedi: «Auspico rilancio sito Terni»

PERUGIA Accogliamo con grande piacere la visita di uno dei principali, più longevi e solidi gruppi

imprenditoriali italiani»: così la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei al termine dell'incontro con Giovanni Arvedi, presidente di Finarvedi, holding dell'omonimo Gruppo

siderurgico, che ha raggiunto con ThyssenKrupp un accordo per acquisire Ast Terni. Presenti anche l'assessore allo Sviluppo economico, Michele Fioroni, e il sindaco di Terni, Leonardo

Latini. Arvedi - si legge in una nota della Regione - era accompagnato dall'amministratore delegato di Finarvedi, Mario Caldonazzo e da Claudio Costamagna, Giampiero Castano e

Francesco Dini, advisors rispettivamente in ambito finanziario, relazioni industriali e relazioni istituzionali e comunicazione del Gruppo. «Auspichiamo - ha sottolineato ancora Tesei - che non appena l'operazione dell'acquisizione dell'Ast sarà definitivamente conclusa, possa essere presentato un piano industriale che punti sul rilancio del sito di Terni, sul mantenimento dei livelli occupazionali, su una prospettiva di sviluppo e che investa convintamente nella imprescindibile mitigazione dell'impatto ambientale del sito produttivo nella Conca ternana. Ci auguriamo che il Gruppo possa quanto prima entrare a far parte della famiglia dell'imprenditoria umbra e che con la stessa interagisca e trovi una proficua sinergia. Finita questa fase transitoria torneremo ad incontrarci a Terni, per parlare ancora

più concretamente del futuro delle Acciaierie che sono sì un patrimonio umbro, ma che rappresentano un valore aggiunto per l'intera industria italiana». Arvedi ha ringraziato Tesei per l'invito e - si legge ancora nella nota - ha confermato «l'impegno forte e pieno» per

affrontare la «nuova sfida» che lo attende a Terni e in Umbria, dove il gruppo, con la sua presenza, «punta a diventare uno degli attori primari dello sviluppo industriale».

«Non sono preoccupato per l'Antitrust, abbiamo presentato tutte le pratiche. A gennaio-febbraio avremo una risposta, poi tornerò in Umbria» ha quindi annunciato la sede della Regione.