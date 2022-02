Arriva in sala il film "Da sempre" di Giovanni Bufalini su Corteo storico di Orvieto e Corpus Domini

Arriva in sala “Da sempre”, il film di Giovanni Bufalini sul Corteo storico di Orvieto e il Corpus Domini, prodotto da Acume in collaborazione con Comune di Orvieto e Rotary Club.

Dopo il successo ottenuto nella anteprima al Teatro Mancinelli in gennaio, la docufiction sarà proiettata al Cinema Corso di Orvieto martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 marzo alle ore 2 0. Nelle giornate di mercoledì e giovedì è prevista anche una matinée per le scuole.

"Da sempre è il film della città di Orvieto – afferma il regista Giovanni Bufalini - il racconto di come nella tradizione di fede, arte e cultura si possa costruire una rinascita. L’evento identitario del Corpus Domini, il Miracolo Eucaristico con il Corteo Storico più antico d’Italia che per una volta l’anno unisce una città storicamente in conflitto. Negli anni in cui - evento senza precedenti - il Corteo Storico di Orvieto non è potuto uscire per la pandemia abbiamo voluto raccontare un periodo difficile senza alcuna retorica, attraverso questa potente metafora. Stefano Chiodaroli, il protagonista del film, sfila nel 2019 prima che cambiasse il mondo. In parallelo, nel 1263, è lui il Messere che scorta assieme al Vescovo le Sacre Reliquie del Miracolo da Bolsena a Orvieto, mentre un oscuro Mendicante li perseguita e cerca di farli desistere. Sullo sfondo della pestilenza di allora richiamo a quella odierna, sono andato incontrare i personaggi della storia con i repertori storici che uniscono da sempre. Un film prodotto in modalità partecipata – conclude - l’intera comunità si è unita a supporto creativo e produttivo. Una grande dichiarazione d’amore della Città di Orvieto, della sua millenaria bellezza e anche delle sue contraddizioni stemperate con un po’ di sana ironia, per non prendersi mai troppo sul serio».