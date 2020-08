Perugia, anziano si perde di notte nel bosco: trovato vivo

PERUGIA- Un uomo di 87 anni è stato trovato vivo dopo una notte passata nei boschi. Dell'uomo si erano perse le tracce lunedì sera. Le ricerche si sono concentare nella zona di Colle Umberto e l'uomo è stato trovato da una guida ecologica nella zona della "tomba della faggeta". Per le ricerche i vigili del fuoco oltre a una squadra della centrale del comando di Madonna Alta hanno utilizzato anche l'elicottero Drago 56 che si è alzato in volo da Arezzo. L'uomo è stato portato in ospedale per accertamenti proprio con il l'elicottero dei pompieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA