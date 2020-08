Anas ha avviato i lavori di manutenzione programmata del viadotto “Acqua e Olio”, al km 0 della strada statale 3bis “Tiberina” (E45) a Terni. Per consentire l’avanzamento dei lavori, dal pomeriggio di oggi saranno necessarie alcune limitazioni provvisorie al transito. Nel dettaglio il traffico proveniente dalla SS675bis (il tratto a quattro corsie che collega via delle Campore con la E45) e diretto a Perugia/Cesena dovrà immettersi sulla SS675 in direzione Orte e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di San Gemini/Narni Scalo. Il traffico proveniente da Terni o da Orte e diretto sulla E45 verso Perugia/Cesena sarà invece consentito, con transito regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta in corrispondenza del cantiere. I lavori riguardano la demolizione dell’attuale impalcato in calcestruzzo e la realizzazione di un nuovo impalcato in acciaio. Gli interventi saranno realizzati in due fasi, prima in direzione nord Perugia/Cesena e successivamente in direzione sud Orte/Roma. Il completamento della prima fase è previsto entro il 2 ottobre.

