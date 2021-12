Amelia, il virus invade la città. La sindaca Pernazza chiude tutto

AMELIA Fa segnare 120 casi il Coronavirus ad Amelia, la sindaca Laura Pernazza corre ai ripari e chiude scuole, attività sportive e annulla qualsiasi evento. Almeno fino al 24 dicembre. Ad annunciarlo, nel tardo pomeriggio la stessa prima cittadina che in una nota ha spiegato le motivazioni di una decisione tanto grave.

«In considerazione dell’andamento epidemico e dell’attuale incidenza nel nostro comune - ha scritto - tenuto conto che i casi sono distribuiti maggiormente nelle classi di età scolare comprese tra 0 e 12 anni (ad oggi sono in isolamento 15 classi ndr) che 43 casi positivi su 110 complessivi (dato da relazione di ieri, oggi sono 120 ndr) non sono ad oggi vaccinabili per età, al fine di contenere la diffusione e la circolazione virale, su indicazione del Commissario Regionale Corona Virus Dottor Massimo D’Angelo abbiamo predisposto specifica ordinanza per i prossimi dieci giorni a partire da oggi». Un'escalation fuori controllo che ha spostato l'asticella del contagio dai 19 casi del 2 dicembre scorso ai 120 di oggi. Fra le categorie più colpite, i ragazzini delle scuole, dall'infanzia alla secondaria di primo grado.

APPROFONDIMENTI INCHIESTA POVERTA' Terni, la "banda" di ragazzini che aiuta i coetanei...

I punti principali dell'ordinanza:

1) Sospensione delle attività didattiche in presenza, delle scuole pubbliche e private, relativamente alle classi di asili nido, infanzia, primaria e secondaria di primo grado con relativa attivazione di modalità in DAD per le medesime classi;

2) Sospensione delle attività sportive non agonistiche e ludico-ricreative per i soggetti di età under 12;

3) Utilizzo della mascherina all’aperto in ogni circostanza;

4) Sospensione delle manifestazioni ed eventi culturali al chiuso e all’aperto;

5) Annullamento di qualsiasi evento e manifestazione culturale fino al 24 dicembre