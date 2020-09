Amelia, scuola primaria. Per il primo giorno fate, magia e viaggi in mongolfiera.

AMELIA - Non solo mascherine e gel sanificante. Nel giorno del rientro a scuola, dopo sei mesi di stop a causa dell'emergenza Covid-19, insieme alla dirigente scolastica Graziella Cacafave e alla sindaca Laura Pernazza, sulla soglia della scuola primaria Orsini hanno fatto capolino le fate. Sono le maestre della prima classe, che per accogliere i bambini hanno pensato di stemperare tensioni e paure in una fiaba. Di turchino vestite, uno per uno le insegnanti hanno chiamato a sè i piccoli alunni che, fra l'emozionato e il timoroso hanno lasciato la mano di mamme e papà per avventurarsi in un mondo completamente nuovo. Al passaggio di ognuno è stata pronunciata la formula magica e consegnato un passaporto, valido un anno, per un simbolico viaggio in mongolfiera. Un modo di fare accoglienza molto apprezzato dai genitori che, a causa delle norme anti covid, avevano timore che non sarebbe stato possibile compiere un rito di passaggio che mettesse il più possibile a proprio agio i piccoli studenti.

Stesse intenzioni, diverse modalità a Fornole, dove alla scuola Mameli i bambini della prima sono stati accolti negli spazi dietro la scuola. Insieme alle insegnanti si è cantato, rigorosamente indossando la mascherina e tutti in cerchio, distanziati dalle sedie si è fatto conoscenza.

Per tutte le altre classi ingresso in sordina, ma in aula è stato tutto un fiorire di racconti sull'estate, filastrocche su un modo di fare scuola tutto nuovo insieme a disegni e regole sui comportamenti anti covid da imparare, quasi, a memoria.

"E' stato un primo giorno bellissimo - racconta Martino della quarta - molto meglio di quando non c'era il Coronavirus perchè siamo stati in cortile tantissimo tempo".

Ultimo aggiornamento: 15:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA