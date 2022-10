Amelia, raccolta fondi in memoria di Cinzia. Donato un defibrillatore alla città

AMELIA Un defibrillatore in memoria di Cinzia Stamigna, l'amerina prematuramente scomparsa nel giugno scorso. Un'iniziativa voluta e portata avanti dai tanti amici e amiche che hanno condiviso con lei un pezzo di strada. «In accordo con la sua famiglia - spiegano - è stata promossa una sottoscrizione con il fine di acquistare e donare alla Città di Amelia e alla sua comunità un defibrillatore. Grazie alla generosità dei tanti che hanno accolto il nostro invito - precisano- l'apparecchio è stato acquistato e verrà posizionato presso la parte esterna della Biblioteca Luciano Lama, in ricordo dell’impegno culturale e sociale che Cinzia ha sempre dimostrato durante gli anni anche come iscritta a numerose associazioni amerine». L'appuntamento è per oggi alle 17 alla Pinacoteca del Museo Archeologico dove è in programma anche un piccolo concerto "Solitaire ensemble, quintetto italiano di clarinetti" tenuto da musicisti amici della donna. Al termine, la cerimonia di consegna del defibrillatore all'amministrazione comunale quale rappresentante dell'intera comunità.