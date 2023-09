Amelia, "Andante" cantando sui sentieri del comprensorio. Verdecoprente presenta Faber Teater

AMELIA "Andante" sui sentieri amerini. Domenica 24 settembre alle 10,30, al convento della Santissima Annunziata, Verdecoprente Umbria Fest presenta la nuova produzione di Faber Teater, progetto vincitore del bando ArtWaves di fondazione compagnia di San Paolo. Dopo l’incontro con il pubblico in giro per l’Italia, partendo dal Piemonte e toccando Veneto, Liguria e Friuli Venezia Giulia, lo spettacolo approda per la sua prima regionale in Umbria.

«Andante è un'azione corale - spiegano gli ideatori - un vero e proprio viaggio di parole e suoni, di passi e pensieri, capace di coinvolgere gli spettatori immergendoli in un’esperienza di ascolto, in un affascinante percorso di scoperta. È una polifonia di punti di vista sul camminare, che offre una pratica insolita e interessante non solo per gli amanti del teatro, ma anche per tutte quelle persone che amano percorrere i tanti sentieri e cammini nella natura di cui è ricco questo territorio».

Dove cammino e la musica sono intesi come modi di stare insieme, patrimonio di tutti.

«Andante - continuano - nasce proprio dal desiderio di mettere in relazione, attraverso differenti prospettive, i due ambiti: il cantare e il camminare, già profondamente indagati nel corso degli anni dalla compagnia Faber Teater di Chivasso, con la complicità della drammaturga musicale Antonella Talamonti e di altre collaborazioni artistiche».

Per chi partecipa al “tour Andante” l'ingresso è offerto da Amerino Tipico Festival

(il tour include: navetta - h 9.30 chiostro di San Francesco Amelia, spettacolo e degustazione presso un’azienda agricola del territorio).

Prenotazione necessaria per tutti, rivolgersi a: Associazione Ippocampo whatsapp 3272804920 – verdecoprente@gmail.com Vuf è parte del programma di attività 2023 dell’Associazione Ippocampo, realizzato con un contributo della Regione Umbria.

Un’attività accreditata “Umbria Culture for Family”.