Amelia, l'Amministrazione Comunale annulla l'assemblea pubblica per la presentazione del bilancio

AMELIA - A causa dell’emergenza Covid-19, l’Amministrazione Comunale ha dovuto annullare per quest’anno le assemblee partecipative della cittadinanza per l’illustrazione e la discussione del bilancio previsionale e programmatico. Ne dà notizia l’assessore al bilancio del Comune di Amelia, Antonella Sensini, che spiega come l’impossibilità di assembramenti e di uscita da casa se non per motivi eccezionali ha reso impossibile mantenere questa importante forma di partecipazione cittadina.“Abbiamo dovuto prendere questa decisione per via della situazione nota. Tuttavia il bilancio è comunque consultabile da ogni cittadino”. Per chi volesse infatti conoscerne il contenuto, esso, riferisce la Sensini, sarà visionabile sul sito ufficiale del Comune di Amelia, www.comune.amelia.tr.it, nella sezione Albo Pretorio on line.“Stiamo cercando di garantire la massima trasparenza – afferma ancora l’assessore al bilancio - ringrazio tutti per la collaborazione nel diffondere le informazioni che pubblichiamo sul sito internet del Comune e sui principali social network. Questo appuntamento lo considero solo rimandato, il prossimo sarà con il rendiconto 2019 e lo stato di attuazione del nostro programma”.