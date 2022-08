Terni, all'anfiteatro Fausto arriva il tributo a Franco Battiato

Terni- Appuntamento stasera alle 21 all'anfiteatro Fausto con il concerto tributo a Franco Battiato: "Cercando l'alba dentro l'imbrunire". L'evento è curato dall'associazione Povero Willy e da Le Macchine Celibi con il patrocinio del comune di Terni.

Il gruppo ternano Autodafé, composto da Emanuele Cordeschi Bordera (voce e chitarra), Marialuna Cipolla (voce e chitarra), Emanuele Grigioni (piano, tastiere e voce), Lorenzo D'Amario (chitarre e voce), Lorenzo Carità Morelli (tastiere), Devid Luchetti (basso) e Matteo Scorsolini (batteria) si presenta così: "Tra sacro e profano, esplorazioni in mondi e culture differenti, alto e quotidiano, avventurarsi nell'opera di Battiato è compiere un viaggio alla ricerca di quella che il suo primo produttore (e, per certi versi, scopritore) Giorgio Gaber definiva “una nuova coscienza”. E a noi Autodafé, costituiti essenzialmente per realizzare un tributo e un omaggio all'Artista e all'Uomo Franco Battiato, interessa proprio questo: viaggiare insieme e cercare, come esploratori, qualcosa che è nascosto o che rischia di scomparire tra le sabbie del tempo che avanza… cercando l'alba dentro l'imbrunire".



Ad introdurre la serata il regista, autore ed attore Riccardo, nonchè produttore del concerto.I biglietti sono disponibili presso tutti i punti vendita autorizzati e su Ticketitalia.Lo spettacolo rientra nel cartellone degli eventi Terni cuore d'estate.