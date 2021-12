Al Lab.biciclario di Terni, un panettone per Emergency

La solidarietà a Natale può avere un sapore decisamente dolce. Il 7 e l' 8 dicembre dalle ore 18 i volontari del Gruppo Emergency di Terni, in occasione dell’iniziativa “Un panettone fatto per bene”, saranno presenti presso il Lab.biciclario.

Un'occasione per rendere ancora più dolce il Natale portando sulla tavola il panettone "Tre Marie" (un chilogrammo) realizzato esclusivamente per Emergency, prodotto seguendo la tradizionale ricetta milanese: un impasto soffice arricchito con uvetta, scorzoni canditi di arance siciliane e cubetti di cedro Diamante che gli conferiscono un gusto ricco e pieno e un aroma agrumato.

Il “Panettone fatto per bene” ha un costo di 15 euro che, al netto delle spese, saranno utilizzati per sostenere tutti i progetti di Emergency in Italia e all’estero, dove l’associazione continua ad offrire cure mediche gratuite e di elevata qualità alle vittime di guerra, delle mine antiuomo e della povertà.