L'agricoltura umbra non si ferma: «Negozi a casa tua»

PERUGIA – Gli agricoltori umbri non si fermano. Le aziende agricole e agroalimentari in questo periodo di emergenza sanitaria e di quarantena si confermano fondamentali. Anche quelle aderenti a Confagricoltura Umbria si sono organizzate per portare la spesa in casa e aiutare chi ha necessità. E lo hanno fatto aderendo all’iniziativa lanciata a livello nazionale ‘Negozi a casa tua’, e attiva in tutte le regioni, con la consegna di prodotti agricoli umbri direttamente a domicilio.«Tutto o quasi si è fermato – afferma il presidente di Confagricoltura Umbria, Fabio Rossi – ma le nostre aziende no. Anche in questo momento lavorano per fornire prodotti di qualità. Ma non le lasciamo sole, cercando di garantire che le politiche nazionali e regionali si occupino di loro per farle lavorare con la massima sicurezza e per progettare un ripartenza del settore fin da subito per essere pronti una volta passata l’emergenza».