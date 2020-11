Acquasparta ospita "Apiarium", convegno online sullo stato di salute delle api da miele in Umbria.

ACQUASPARTA - Si svolgerà sabato prossimo, alle 16, nel Palazzo Cesi di Acquasparta la prima giornata dell’Apiarium, un convegno su “Lo stato di salute delle api da miele e degli insetti impollinatori in Italia e in Umbria”. L’evento, in diretta streaming a causa della pandemia da covid-19, è organizzato dal Comune di Acquasparta e vedrà la partecipazione dell’ambasciatore in Italia della Repubblica di Slovenia Tomaz Kunstelj.

Programma

Aprirà i lavori il sindaco di Acquasparta, Giovanni Montani, insieme all’assessore alla cultura Guido Morichetti, cui seguiranno gli interventi di tecnici, professori universitari ed esperti del settore.

Fra questi Mirko Pacioni, del museo naturalistico di Lubriano, Antonella Canini, del Centro ricerche Miele del dipartimento di biologia dell’Università di Roma Tor Vergata, Antonio Felicioli, del dipartimento di scienze veterinarie dell’Università degli studi di Pisa, Tiziano Gardi, dell’Università degli studi di Perugia e Matteo Giusti, agronomo e apicoltore.

