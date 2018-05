Maltempo, uomo colpito da un fulmine. Perugia sotto l'acqua. Allagamenti tra Olmo, Mantignana e Magione

PERUGIA - Una foto bella e inquietante. E' quella scattata intorno alle 17.30 di lunedì dagli esperti di Perugia meteo e che testimonia l'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città e dintorni.



Tanta paura per un uomo colpito da un fulmine nella zona di Monte Cucco mentre cercava funghi. Sul posto squadre del Soccorso alpino e speleogico dell'Umbria, vigili del fuoco e 118.



Maggiormente colpita, secondo quanto si apprende, la zona sud occidentale: da Olmo fino a Magione, ma anche nelle zone di Agello, Taverne di Corciano e Montesperello, il maltempo ha colpito forte. Alcune testimonianze raccontano già di strade allagate tanto nella zona di Magione quanto in quella di Olmo, Ellera e Corciano. In centro a Perugia, invece, la pioggia non ha fin qui creato particolari difficoltà.



Situazione particolarmente difficile a Mantignana, dove i vigili del fuoco della sede centrale sono entrati in azione con due mezzi per rispondere alle tante chiamate dei residenti che hanno segnalato numerosi allagamenti di scantinati e cantine.



E le previsioni indicano situazioni simili per le prossime 48 ore, almeno fino alla serata di mercoledì. Poi arriverà un'ondata di caldo. «Sull'Umbria dopo la breve tregua durata 48 ore già ieri sono ripresi i temporali pomeridiani sui settori meridionali della regione e lunedi 21 avremo tempo variabile sin dal mattino con l'attività temporalesca più intensa durante il pomeriggio che si estenderà a tutta la regione, di conseguenza le temperature subiranno un lieve calo. Stessa cosa per martedi 22 e mercoledi 23 con spiccata variabilità e a mattinate parzialmente soleggiate farà seguito un aumento di nubi il pomeriggio con temporali anche forti. Poi, da giovedi 24, se sarà confermata la linea di tendenza che vede un aumento della pressione atmosferica a tutte le quote, anche sull'Umbria il tempo andrà progressivamente stabilizzandosi con temperature in graduale aumento» fanno sapere da Perugia meteo.

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:08



