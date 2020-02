© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gruppo comunale volontari di Protezione Civile Civitas Interamna organizza un corso di formazione base di Protezione Civile gratuito ed aperto a tutti i cittadini aspiranti volontari di età superiore ai 18 anni. Il corso avrà inizio il 3 Marzo 2020 e sarà articolato in 12 lezioni di due ore ciascuna, dalle 21 alle 23. Le lezioni avranno luogo il martedì ed il venerdì a Terni all’Auditorium Gazzoli e alla sede del Gruppo in Via Puglie n. 33 ,ex sede circoscrizione. Sarà prevista inoltre un’esercitazione pratica. Al termine del corso gli aspiranti volontari dovranno sostenere il test finale a Foligno al Centro Funzionale Regionale di Protezione Civile. Durante le lezioni saranno trattati argomenti inerenti il Sistema nazionale di Protezione Civile, il rischio sismico ed idrogeologico, la prevenzione incendi, la diffusione della cultura di protezione civile, il ruolo del volontario, le trasmissioni in emergenza, la comunicazione e la psicologia in emergenza ed il primo soccorso. L’esercitazione, invece, permetterà ai partecipanti di acquisire, mettendole in pratica, le basi delle attività di protezione civile, come il montaggio delle tende, l’uso dei DPI e della cartografia ed approcciare con le comunicazioni radio in fase di emergenza. Per le modalità di iscrizione o per qualsiasi altra informazione è possibile contattare i numeri: 0744.549821 o 366.6873595, inoltre dal sito www.comune.terni.it sarà possibile consultare e scaricare la modulistica necessaria per la partecipazione al corso.