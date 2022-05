A Orvieto visite mediche e farmaci “sospesi” per chi è in difficoltà. I volontari di ciCasco raccontano il progetto al Motor Style Show

Mille e 200 euro da spendere in visite mediche specialistiche, 900 euro in farmaci da banco e 300 in farmaci pediatrici. E’ quanto ad oggi, venerdì 13 maggio, donato dal comitato di volontariato per l’inclusione sociale ciCasco grazie all’iniziativa “Visite mediche e farmaci sospesi” in corso dall’inizio dell’anno a Orvieto.

L’occasione per fare il punto sul progetto di solidarietà promosso da ciCasco - Metti in moto l’inclusione, in sinergia con il Cesvol Umbria, il comune di Orvieto e l’associazione Andromeda Orvieto è il Motor Style Show che si tiene sabato 14 e domenica 15 maggio.

Domani, sabato 14 maggio, nella ex caserma Piave, nell’ambito della manifestazione i volontari racconteranno l’iniziativa delle visite mediche e dei farmaci “sospesi” che consentono le cure anche a chi è in difficoltà. Ad alimentare ogni giorno la raccolta fondi le scatole/contenitori realizzate dai bambini del Centro diurno “Piccolo Principe” gestito dalla cooperativa sociale Il Quadrifoglio.

«Sono felice di essere presente all’evento del Motor Style per sostenere il progetto visite e farmaci “sospesi” - dice Leandro Tortolini, presidente di ciCasco. Per l’occasione avremo nel nostro spazio, come raccolta fondi per il progetto, contenitori realizzati dai ragazzi dell’associazione Andromeda Orvieto che, insieme a quelli dei bambini del Piccolo Principe, danno un significato profondo al progetto. Che - aggiunge Tortolini - oltre a dare la possibilità di cure mediche a chi è in difficoltà, ha dato l’opportunità ai bambini dello spettro autistico e alle persone con disabilità di realizzare i contenitori per la raccolta fondi».

La raccolta fondi per Visite mediche e farmaci “sospesi” è anche on line sulla piattaforma GofoundMe al link: https://gofund.me/4554d52e