A Orvieto il 3° Raduno Abarth. Attesi a piazza del Popolo, domenica 20 febbraio, oltre 40 equipaggi

Riparte la stagione del turismo motoristico, un settore che aggrega un’ampia platea di appassionati ed è in continua crescita. Il primo appuntamento dell’anno che si terrà ad Orvieto è il 3° Raduno di auto Abarth, in programma domenica 20 Febbraio 2022 promosso dal Club degli Scorpioni dell’Umbria, che è tra i soggetti fondatori dell’Abarth Club Italia.

Circa 40 veicoli Abarth e relativi equipaggi con accompagnatori, provenienti da Roma e provincia, da altre città del Lazio e province italiane, arriveranno in Piazza del Popolo domenica mattina dove sosteranno in mostra per alcune ore offrendosi alla curiosità degli estimatori delle auto sportive di piccola cilindrata che solo moltissimi e di ogni età.

Per consentire lo svolgimento del raduno domenica 20 febbraio dalle ore 11:00 alle 13:30 è previsto il divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli in Piazza del Popolo, in tutta l’area di parcheggio situata a sinistra della piazza e nell’area antistante il Palazzo dei Congressi. Il personale del Servizio Segnaletica Stradale curare l’apposizione dei divieti di sosta con rimozione veicoli mentre la Polizia Locale adotterà i provvedimenti necessari a garantire il normale flusso della circolazione.