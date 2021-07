Il 55 per cento degli umbri vaccinati con la seconda dose

Domenica 25 Luglio 2021, 17:31

PERUGIA - Sfiorano il 55 per cento (54,93% precisamente), i residenti in Umbria che hanno completato il ciclo di

vaccinazione contro il Covid. Sono stati 7.714 quelli che lo hanno fatto nell'ultimo giorno, 423.758 in totale in base ai dati aggiornati dalla regione a domenica mattina. Altri 1.442 hanno invece ricevuto la prima dose sempre

nell'ultimo giorno, 546.197, cioè il 70,83% dei residenti.

E tornano a salire, seppure di poco, i ricoverati Covid in Umbria, 13 domenica contro gli 11 di sabato, due dei quali (dato stabile) in terapia intensiva. È il quadro aggiornato sul sito della Regione. Nell'ultimo giorno, ancora senza nuove vittime, sono stati registrati 101 positivi e sei guariti. Gli attualmente positivi sono ora 1.112, 95 in più del giorno precedente. Sono stati analizzati 1.936 e 3.101 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 2% (era 2,3% domenica).