Morgan fuori da X Factor, cosa cambia ai live? I precedenti, addio al "tilt" e il destino degli Astromare

Se è la prima volta che un giudice, a puntate live in corso, viene allontanato dal programma (nel 2018 Asia Argento, finita al centro di una tempesta mediatica dopo le accuse mosse nei suoi confronti da Jimmy Bennett, venne licenziata prima dell’inizio del talent, dopo i provini), non è la prima volta che dietro al bancone dei giudici di X Factor siedono solamente tre giurati. Dalla puntata di questa sera del talent show di Sky, la prima senza Morgan, e dalla prossima, bisognerà aspettarsi una sorta di ritorno alle origini della versione italiana del format.

I precedenti

L’edizione italiana di X Factor, infatti, prevedeva inizialmente la presenza di soli tre giudici: nel 2008 lo stesso Morgan, Simona Ventura e Mara Maionchi inaugurarono così la versione italiana del programma ideato nel Regno Unito dal discografico Simon Cowell.

Le categorie erano tre: quella dei gruppi vocali, quella degli Over 25 e quella dei ragazzi e delle ragazze dai 16-24 anni. Quest’ultima, a partire dalla quarta edizione, fu divisa in due categorie diverse, poi nel 2021 la produzione decise di abolire del tutto la distinzione tra gruppi, over, ragazzi e ragazze.

Addio al "tilt"

Con l’allontanamento di Morgan il bancone della giuria torna dunque in formazione ridotta e anche il meccanismo di voto subisce delle modifiche: senza un quarto giurato, tecnicamente sarà impossibile chiamare il tilt al ballottaggio, ovvero l’intervento del pubblico da casa tramite il televoto. Saranno i giudici, in numero dispari, a scegliere chi eliminare.

Il destino degli Astromare

Gli Astromare, unica band rimasta a Morgan, sono stati affidati ad Ambra Angiolini. Quindi attualmente l’ex volto di “Non è la Rai” ha tre concorrenti: Angelica, Matteo Alieno e gli Astromare, appunto. Tre concorrenti anche per Dargen: gli Stunt Pilots, Settembre e Il Solito Dandy. Fedez, invece, è rimasto con due concorrenti, Maria Tomba e Sarafine.