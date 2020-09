Viola Valentino tradita dal fidanzato con un'influencer. A Pomeriggio Cinque: «Ecco come l'ho scoperto»

Viola Valentino è stata tradita dal fidanzato Francesco Mango con un'influencer e modella e, ospite a Pomeriggio Cinque, ha spiegato come ha scoperto il tradimento. Ecco il racconto di come Viola Valentino ha scoperto l'affaire del compagno: «Quando feci quello spettacolo con altri artisti qualcuno mise per sbaglio un top nella mia borsa. Pensavo fosse di questa Sara e chiesi a Francesco di riportarglielo. E credo che lì sia successo tutto».



Fidanzato silenzioso

Viola Valentino descrive quel comportamento del fidanzato che l'ha insospettita:

Nell'ultimo anno era diventato più silenzioso, più misterioso

, racconta la cantante.

n giorno, poi, mi chiama un amico per chiedermi se avessi visto le foto del bacio di Francesco e Sara sulla rivista: fino a quel momento non sapevo nulla

«U

