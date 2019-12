“Salemme il bello... della diretta!” questa sera su Rai 2: risate garantite

Vincenzo Salemme questa sera di nuovo in tv per un appuntamento con la risata e con il divertimento allo stato puro. Seconda serata con “Salemme il bello… della diretta!”, mercoledì 18 dicembre alle 21.20 su Rai2. In diretta dall’auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli, uno dei più importanti esponenti del teatro italiano, degno erede della grande tradizione scarpettiana, divertirà il pubblico con la commedia “Sogni e bisogni”, una favola divertente che parte da un presupposto surreale: il distacco di un… attributo dal corpo del proprio "padrone”.

È stata rappresentata per la prima volta nel 1995 ed è una vera commedia dell’arte. Nel cast Andrea Di Maria, Massimo Andrei, Teresa Del Vecchio, Antonio Guerriero, Sergio D’Auria, Adele Pandolfi, Biancamaria Lelli, Luana Pantaleo.



