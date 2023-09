Le Iene, Veronica Gentili nuova conduttrice: «La bellezza aiuta. Sono fidanzata da nove anni con Massimo»

«Spaesata, sconcertata e lusingata». Sono questi i primi tre aggettivi che vengono in mente a Veronica Gentili quando racconta la sua reazione alla proposta di condurre Le Iene su Italia 1. «Poi ho pensato che potesse essere una bella avventura e un modo per mettermi in gioco». Ma non è stata una decisione presa subito. Non si è gettata nel vuoto.

«Quando Pier Silvio Berlusconi mi ha proposto di diventare la nuova conduttrice de Le Iene sono rimasta senza fiato.

Da una parte c’era la felicità per essere stata scelta, dall’altra c’erano mille dubbi, perché era “qualcosa” di totalmente diverso da tutto ciò che avevo fatto prima. Mi sono presa un po’ di tempo, ne ho parlato con mio padre e con il mio compagno. Alla fine, però, ho deciso di buttarmi. Ed eccomi qui».

Da Stasera Italia a Controcorrente oggi a un programma diverso, fatto anche di inchieste che è pronta a fare vestita anche da inviata. Ma pochi sanno che Veronica viene dal teatro. A Di Più Tv racconta che «ho sempre voluto recitare, fin da piccolissima. Dopo il diploma, ho frequentato l’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, a Roma. E poi ho iniziato a lavorare, principalmente, in teatro».

Poi è arrivato all'improvviso il giornalismo. Perché «io, oltre che per la recitazione, ho sempre avuto la passione per la scrittura e la politica. E così, quando ancora recitavo, ho cominciato a collaborare con il giornale Il Fatto Quotidiano. È cominciato tutto da lì». Da lì hanno cominciato a chiamarla in televisione come opinionista. Poi è diventata conduttrice. Ora Iena.

Veronica Gentili non nasconde che la bellezza l'ha aiutata. «Sarei ipocrita a dire il contrario. Al giorno d’oggi avere un bell’aspetto aiuta in qualsiasi mestiere, figuriamoci se non aiuta chi fa televisione». Ma ci sono i pro e i contro: «Se sei una bella donna devi impegnarti il doppio per dimostrare quanto vali, devi essere sempre preparata, “sul pezzo”, per evitare che la gente pensi che sei stata scelta solo per il tuo aspetto o perché, magari, sei “la fidanzata di...”».

Veronica Gentili, chi è il fidanzato

«Negli ultimi cinque anni ho lavorato sempre, sette giorni su sette, vacanze e festività comprese. Ho messo il lavoro davanti a tutto, ho rinunciato a tante serate. Non è stato facile, ma ne è valsa la pena. Accanto ho una persona che mi ha aiutata e capita. Sì, sono fidanzata da nove anni: lui si chiama Massimo Galimberti e si occupa di cinema, è un consulente editoriale. Per me averlo vicino è fondamentale».