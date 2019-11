Nepi, venerdì la prima del documentario “Controcorrente, lo stato dell’acqua in Italia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venerdi alle 21 si terrà la prima del documentario “Controcorrente – lo stato dell’acqua in Italia” a Nepi presso il Teatro San Pellegrino.Dopo il successo al Terra di Tutti film Festival, Festival CinemAmbiente e Marettimo Italian Film Fest, Controcorrente inizia il tour e fa tappa a Nepi grazie a Restart Nepi. Alla proiezione saranno presenti i registi Claudia Carotenuto e Daniele Giustozzi. Non è una produzione cinematografica convenzionale, ma un progetto dal basso. Un’idea che è diventata realtà grazie alla rete e al supporto di una comunità intera.Questo documentario è stato possibile grazie a centinaia di persone che hanno creduto nel progetto e nel valore sociale che ha e lo hanno finanziato attraverso il crowdfunding.E' il primo documentario a impatto zero perchè al termine della produzione è stata calcolata la carbon footprint del documentario, le emissioni di CO2 emesse sono state compensate (e sovracompensate) piantando un bosco che conta circa 200 alberi in provincia di Vercelli.Controcorrente è un reportage, un documentario on the road, un’inchiesta, una missione ambientalista. Ma soprattutto un viaggio. E’ il viaggio di una giornalista e di un economista ambientale di 25 e 26 anni che hanno deciso di attraversare, conoscere, capire il proprio Paese.I registi Claudia Carotenuto e Daniele Giustozzi attraversano la penisola per raccontare lo stato dell’ambiente e le criticità dell’acqua in Italia, nella sua assenza, presenza e sovrabbondanza. Per mantenere fede allo spirito del viaggio partono con una tenda e due zaini, viaggiando su una macchina ibrida, con pochissimi comfort e moltissima curiosità, riducendo il più possibile le emissioni e l’impatto ambientale del documentario.