Un posto al sole, le anticipazioni del 12 dicembre: continuano le incomprensioni tra Rossella e Riccardo

Torna stasera in tv «Un Posto al Sole», la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, martedì 12 dicembre. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Le anticipazioni

Dopo i tagli al budget per le nozze, un'altra questione farà litigare Rossella e Riccardo.

La scelta della ragazza di prestare servizio nelle ambulanze irriterà infatti il futuro marito, contrario a questa decisione. La dottoressa potrà però contare sul sostegno di Nunzio, molto fiero dell'iniziativa dell'amica. Nel frattempo, Roberto e Marina temono che Ida possa decidere di rivelare tutta la verità a Diego.

Così come successo con Lara, i Ferri cercheranno di fermare la ragazza prima che sfugga al loro controllo. A proposito della Martinelli, Roberto e Marina dovranno gestire una sua richiesta insolita. Intanto Michele ha detto chiaramente a Silvia e Rossella di non voler aiutare economicamente per l'organizzazione del matrimonio di sua figlia. Una decisione che ha lasciato la Graziani senza parole, ma soprattutto delusa. Silvia si confiderà con Giancarlo, che non perderà occasione per criticare l’ex marito della sua compagna. Presto però si scopriranno i veri motivi per cui il Saviani non vuole o meglio non può aiutare la sua Ross in questo momento per lei così felice.