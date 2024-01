Un posto al sole, le anticipazioni del 24 gennaio: la gelosia di Riccardo complica l'amicizia tra Nunzio e Rossella

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, mercoledì 24 gennaio. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Terra Amara, le anticipazioni del 24 gennaio: Zuleyha viene scagionata grazie ad Hakan

Le anticipazioni

Dopo il ricovero in ospedale di Nunzio, Rossella è corsa da lui per dargli supporto come medico e come amica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il suo affetto, però, ha scatenato l'ira e la gelosia di Riccardo, che le ha fatto una scenata di gelosia. Rossella sarà costretta a rassicurarlo ancora e a sostenere che tra lei e il Cammarota non ci sia nulla di più di una semplice e bella amicizia. Ma per calmarlo e per dimostrargli che le sue parole sono vere, dovrà allontanarsi ulteriormente dall'amico, che non ne sarà ovviamente contento. Nel frattempo, Rosa è nel panico. La notizia che presto lei e Clara potrebbero perdere l’appartamento in cui vivono con i loro figli l’ha resa molto nervosa. La Picariello e la Curcio, davanti a questo grosso ostacolo, metteranno da parte la loro piccola baruffa e si ingegneranno per trovare una soluzione. Le due ragazze riusciranno a non perdere il loro appartamento? Infine, Mariella e Guido riescono a ritrovare il loro equilibrio giusto in tempo per il loro viaggio a Barcellona. Purtroppo, però, un nuovo problema arriverà a tormentarli.