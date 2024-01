Terra Amara, le anticipazioni del 24 gennaio: Zuleyha viene scagionata grazie ad Hakan

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 24 gennaio.

Le anticipazioni

Nonostante il consiglio di Fikret di scappare il prima possibile in Germania con i figli, Zuleyha ha deciso di dare ascolto a Lutfiye e rilasciare una dichiarazione spontanea, venendo così portata via dai gendarmi.

La donna è convinta di avere le ore contate, a causa delle tracce del suo DNA sull'arma del delitto.Tuttavia, incredibilmente, poco dopo l'interrogatorio l'Altun viene scagionata, dato che non ci sono prove concrete contro di lei. Nel frattempo, per tutta Cukurova non si fa che parlare di ciò che è appena accaduto a Zuleyha. Secondo i più sarebbe stato il misterioso Hakan a fare una soffiata, nel tentativo d'incastrare l'Altun. In verità, nessuno lo sa ma è stato proprio lui, sempre sotto le mentite spoglie di Mehmet Kara, a ripulire l'arma del delitto affinché non venissero trovate le impronte dell'amata. Infatti, il Gumusoglu è sempre più innamorato di Zuleyha.