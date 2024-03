The Voice Senior, Gigi D'Alessio spiazza Ciro Sciallo: «Non scegliere me, diranno che sei in finale perché siamo amici»

Colpo di scena nella puntata di ieri, 8 marzo, di The Voice Senior. Il 64ennne Ciro Sciallo conquista i giudici con la sua esibizione sulle note di "Quanno chiove" di Pino Daniele, ma Gigi D'Alessio fa una scelta che spiazza tutti. Il cantautore napoletano, infatti, ha rivelato di conoscere da anni il concorrente, ma proprio per questo di non volerlo nella sua squadra.

Topo il platea al teatro Sistina, ma Salemme batte la paura: attimi di panico, poi gli applausi. Cosa è successo

Ciro Sciallo e l'amicizia con Gigi D'Alessio

«Con il permesso di tutti, parlo io - ha esordito Gigi - Lo conosco, è un amico mio da tanti anni e vi giuro che non mi ha detto che sarebbe venuto a The Voice Senior.

Quando l'ho sentito cantare, mi sono detto: "Ma è possibile?" Poi mi sono girato ed era lui. La mia onestà è dirlo, dovevo fare questa premessa».

Ciro Sciallo ha risposto: «Ho deciso di non dirtelo per una questione di serietà. L'anno scorso, ma anche l'altro anno ancora mi è piaciuto molto. È un'occasione per rimettersi in gioco, anche se non ne sono mai uscito da questo "gioco"». D'Alessio ha replicato: «Però non sei nemmeno stato gratificato, quindi può darsi che questa sia un'opportunità importante».

Quano Clementino fa notare a Ciro l'incredibile somiglianza della sua voce con quella di Pino Daniele, il concorrente racconta: «Un po' di anni fa io e Gigi ci sentimmo al telefono e gli chiesi chi fossi. Lui rispose: "O sei Ciro o sei Pino Daniele". Io non ho mai cantato i suoi brani proprio perché qualcuno poteva pensare che volessi scimmiottare Pino Daniele. Questo pezzo l'ho imparato per l'occasione».

«Non scegliere me»

Poi arriva la sorprendente richiesta di Gigi D'Alessio, che per tutelare Ciro gli chiede di scegliere un altro giudcie: «Io ho dichiarato che siamo amici. Siccome penso che la vita artistica con te è stata ingiusta, quando scegli devi fare una cosa importante: non devi scegliere me, perché se lo fai e per meriti arrivi in finale poi diranno che hai raggiunto quel traguardo in quanto sei mio amico». Commosso da queste parole, il 64enne ha scelto di affidarsi a Clementino, l'altro napoletano del quartetto di coach di The Voice Senior.