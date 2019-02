The Voice, Simona Ventura e le indiscrezioni sui giudici: «Non faranno dormire sonni tranquilli»

The Voice of Italy partirà il 16 aprile, ma i fan del talent di Rai 2 sono già in trepidante attesa di scoprire i nomi dei quattro nuovi giudici. Per ora l'unica presenza certa - nelle vesti di conduttrice - è quella di Simona Ventura, che ha svelato al settimanale Chi alcuni interessanti retroscena: «Stiamo lavorando notte e giorno. Quest’anno, oltre alla musica, io voglio vedere l’anima, le storie, il cuore dei concorrenti e dei giudici che saranno scelti. Anche le canzoni avranno un ruolo importante. Mi gioco la carta della sorpresa. Il già sentito, il già visto non ci sarà. E voglio che l’opportunità diventi il centro per i ragazzi scelti».



Non c'è ancora nessuna comunicazione ufficiale sui nomi dei quattro giudici, ma Simona Ventura ha lanciato qualche indizio: «Morgan è un fuoriclasse e non solo nel ruolo di giudice. Poche settimane fa ha condotto uno speciale sui Queen da perdere la testa. Lo porterei sempre con me, soprattutto in un programma musicale. Magari... Ho letto le indiscrezioni, diciamo che stiamo lavorando a un cast che non faccia dormire sonni tranquilli ai concorrenti, ai telespettatori e credo anche a me. Ne vedremo delle belle. Cercheremo di accontentare tutti i gusti dal pop al rap, dal raggaeton al rock e così via».