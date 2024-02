Terra Amara, le anticipazioni di oggi (lunedì 26 febbraio): Hakan mente a Zuleyha

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 26 febbraio.

Terra Amara, le anticipazioni di oggi

per proteggere la sua vera identità con Zuleyha, Hakan le mente e finge che la lettera che ha ricevuto, ovvero quella di ricatto di Betul, sia una lettera d'amore da parte di una donna con cui ha avuto una relazione quando viveva a Beirut.