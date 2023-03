Terra amara, le anticipazioni e cosa è successo nella puntata di oggi: Yilmaz continua a regale colpi di scena

Terra amara, la fortunata serie tv di Canale5 continua a regalare colpi di scena. La soap racconta la storia dell'amore tra il giovane e umile Yilmaz e la bella Zuleyha. Siamo a Istanbul in piani anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all'improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek.

Le anticipazioni

Le nuove puntate andranno in onda a partire da domenica 26 marzo fino a sabato 1° aprile 2023. A causa di problemi economici la reputazione della famiglia Yaman è in crisi. Hunkar e Fekeli organizzano una cena per sancire una tregua tra Demir e Yilmaz, ma dopo un'apparente stato di pace, la tensione esplode.

Nell'ultimo episodio della soap, andata in onda oggi venerdì 24 marzo, Yilmaz si è precipitato sul luogo dell'appuntamento con Zuleyha, ma tutto ciò che ha trovato è un ciondolo da lei lasciato. La ragazza, una volta tornata alla tenuta, ha chiamato Yilmaz pensando che non si sia presentato per qualche grave motivo, ma, quando sente che si sta divertendo a cena con la sua famiglia, capisce che lui ha scelto di restare. Gulten allora si offre di andare a indagare e chiede informazioni a Cetin, ma le sue ricerche non danno frutti.

Dove vederla

Gli episodi di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14.30 e la domenica alle 15.00. Le puntate della soap sono inoltre disponibili per la visione, live e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.