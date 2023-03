Melike Yalova, chi è l'attrice di Terra Amara ospite a Verissimo. Età, altezza figli e fidanzato. Dagli studi a Roma alla recitazione

Melike Ipek Yalova è un'attrice e modella turca classe '84, nota in Italia per l'interpretazione della dottoressa Mujgan Hekimoglu nella soap opera "Terra Amara", in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30.

L'attrice è ospite questo pomeriggio a Verissimo, rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, per la sua prima intervista italiana. Tra gli altri ospiti in studio ci saranno il campione di salto in lungo Andrew Howe, la showgirl Veronica Maya e la coppia nata a "Uomini e Donne" formata da Teresa Langella e Andrea Dal Corso, prossimi al matrimonio. Ecco quindi chi è l'attrice Melike Yalova.