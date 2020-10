Temptation Island, Carlotta in lacrime dopo il video di Nello: «Sei anni di vita ora chi me li ridà?»

Entra nel vivo questa edizione di Temptation Island. È sempre più crisi tra Carlotta e Nello. Nel villaggio sardo, la tentatrice Benedetta sembra aver ammaliato il fidanzato della ragazza romana, che dopo aver visto l'ennesimo video che lo riprendeva in atteggiamenti intimi con la single, è scoppiata in un pianto disperato. «Lo odio, lo odio... sei anni di vita chi me li ridà. Perché Nello, perché?», sbotta Carlotta mentre entra in bagno tra le lacrime.

Carlotta sembra aver perso tutte le sue certezze e non riesce a controllare le emozioni... #TemptationIsland pic.twitter.com/uNOapPH5yv — Temptation Island (@TemptationITA) October 14, 2020

«Non me lo fate trovà davanti perché potrei non rispondere delle mie azioni quando lo vedrò. Che gli frulla nella testa? So io che gli frutta nella testa. Per me Nello è morto», ha detto Carlotta confrontandosi con Alessia Marcuzzi. Poteva fare la differenza. Ma ha fatto schifo. Ora faccio la splendida ma sarà un problema stare senza di lui. Mi basteranno i miei genitori e i miei fratelli».

Carlotta sarà arrivata a una nuova consapevolezza? Come finirà secondo voi il loro viaggio nei sentimenti? #TemptationIsland pic.twitter.com/dm0Bn0SGHt — Temptation Island (@TemptationITA) October 14, 2020

