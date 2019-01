Alessio Boni maestro di musica nella nuova serie di Rai 1 “La Compagnia del Cigno”: «Ai ragazzi non bisogna fare sconti»

I ragazzi per diventare grandi hanno bisogno di sentirsi dire

: è quanto pensa Luca Marioni, alias

bastardo

, il temuto e venerato professore del conservatorio Verdi di Milano, interpretato da Alessio Boni, attorno al quale ruotano i sette giovanissimi musicisti protagonisti della nuova serie di Rai 1

La Compagnia del Cigno

, in onda dal 7 gennaio per sei serate. «Luca Marioni è severo e non fa sconti, è uno che crede molto nella materia che insegna - racconta Alessio Boni alla presentazione milanese della fiction - la musica per lui è un'opera d'arte e l'arte non ammette mediocrità: non puoi arrivare svogliato e suonare il violino con il braccio sinistro perché hai le paturnie o ti sei lasciata con il fidanzato, non puoi dare la metà della metà. Marioni esige tutto e insegna ai ragazzi che solo così potranno riuscire nella vita reale».



Quello di Boni per questa serie è stato un lavoro molto intenso: «Raramente mi sento così contagiato da un progetto: la musica, la dedizione e il talento sono una cosa rara e non è vero che i giovani non hanno voglia, se tenuti nelle mani di un grande maestro tengono duro, non mollano, ti trasmettono la loro energia». Ai più giovani, Boni dà un consiglio: «Amate l'arte perché è tra le menzogne quella che mente di meno». Ora l'attore si prepara alla prossima sfida, Don Chisciotte a teatro. In attesa di vederlo sul palco, dal 7 gennaio sarà il fulcro della fiction scritta e diretta da Ivan Cotroneo, dove ognuno dei giovanissimi protagonisti ha una ferita aperta: c'è Matteo, che viene da Amatrice, dove ha visto crollare il suo mondo, Barbara che deve portare avanti liceo classico e conservatorio per non deludere la mamma, Sofia che deve fare pace con i suoi chili di troppo, Robbo che ha visto la madre baciare un altro, Rosario che ha la mamma tossica ed è in affido temporaneo, Sara che è ipovedente ed è l'unica felice. E poi c'è lui, il maestro, con i suoi metodi intransigenti, con i quali cerca di preparare i giovanissimi allievi alla sfida della vita.

