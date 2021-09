"Tale e Quale Show", la gaffe di Cristiano Malgioglio: scambia la finta Orietta Berti per l'originale

Sabato 18 Settembre 2021, 08:24 - Ultimo aggiornamento: 08:26

A “Tale e Quale Show” si sono esibiti i Gemelli di Guidonia con l'ottima interpretazione del successo estivo “Mille” di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro. Dopo la canzone però Cristiano Malgioglio, impegnato nel ruolo di giudice, fa una grande gaffe, salvato in extremis proprio dal conduttore Carlo Conti.

"Tale e Quale Show", Stefania Orlando-Lady Gaga conquista tutti (ma Cristiano Malgioglio la critica)

MALGIOGLIO CHE SCAMBIA LA SOSIA DI ORIETTA BERTI PER LA VERA IO NON CE LA POSSO FARE LO AMO MI SENTO MALE pic.twitter.com/lJsyo06QhR — Cre (@___Cre___) September 17, 2021

A “Tale e Quale Show” i Gemelli di Guidonia si esibiscono in “Mille” di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro. L’interpretazione è ottima, il pubblico si alza per una standing ovation e la parola passa ai giudici entusiasti. Cristiano Malgioglio viene chiamato in causa e fa una gaffe, scambiando la “copia” di Orietta Berti per l’originale: “Volevo chiedere a Orietta, per caso… Naturalmente tu lo sai, ci conosciamo da tantissimo tempo e con te ho provato tantissimo…”. Carlo Conti si avvicina e lo aiuta: «Scusate un attimo, Cristiano non è l’Orietta originale, è un’imitazione...». Malgioglio capisce la gaffe e scoppia in una fragorosa risata, mentre il pubblico in studio applaude divertito.