Striscia la Notizia, nuova velina mora sul bancone del tg satirico: ecco chi è. Stop “forzato” per Cosmary Fasanelli

Nuova velina mora sul bancone di Striscia la Notizia. Stop forzato per Cosmary Fasanelli, che come si legge da una nota ufficiale del tg satirico, a causa di un'indisposizione non sarà presente stasera, venerdì 28 aprile, in trasmissione. Non è stato ancora rivelato per quante puntate sarà assente l'ex allieva di Amici di Maria de Filippi, ma è stata già svelata l'entità di chi prenderà il suo posto.

Striscia la Notizia, arriva una nuova velina

Al fianco della bionda Anastasia Ronca, da stasera, ballerà Marcia (Marcia Thereza Araujo Barros). E non è un volto nuovo in tv. Dalle storie Instagram postate sul profilo di Striscia si legge infatti «In prestito da Paperissima Sprint, da questa sera Marcia torna a ballare sul bancone di Striscia».

Marcia, chi è

Italo-brasiliana, 24 anni, fisico mozzafiato, la modella-ballerina ha già danzato sul bancone del tg firmato Antonio Ricci il 2 dicembre 2022. Marcia, esordisce su Canale 5 lo scorso ottobre a Paperissima Sprint, accanto alla conduttrice Roberta Lanfranchi e al Gabbibbo. Fidanzata con Jacopo Balladelli, uomo lontano dal mondo dello spettacolo, su Instagram ha un seguito di oltre 16 mila fan.