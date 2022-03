Stasera in tv, Il salone delle meraviglie su Real Time: tutte le anticipazioni

Martedì 8 Marzo 2022, 17:01

Stasera in tv torna un nuovo appuntamento di "Il salone delle meraviglie" su Real Time con Federico Fashion Style pronto a soddisfare le sue clienti con pettinature da urlo. Ogni settimana il pubblico non perde occasione di seguire l'episodio ambientato in uno dei negozi dell'hair stylist. Anzio, Napoli, Milano, Roma, ogni salone è bello a modo suo ed ha un tocco di originalità tipico del professionista che non rinuncia a stupire i telespettatori. FOTO: ufficio stampa Pesci Combattenti MUSICA: Summer- from Bensound.com

LEGGI ANCHE:--Federico Fashion Style, lo fa per la festa della donna: il gesto pazzesco per omaggiare le donne