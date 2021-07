Stasera in tv su Rai 4 "Shut In": un inquietante thriller dalle tinte paranormali

Domenica 11 Luglio 2021, 13:05

Stasera in tv su Rai4 alle 21:20 "Shut in". Per concludere il ciclo “Dream Team”, che sta accompagnando gli spettatori di Rai4 da un mese, il canale propone l’inquietante thriller a tinte paranormali.

Una psicologa infantile, interpretata da Naomi Watts, è alle prese con il caso di un suo piccolo paziente improvvisamente scomparso che coincide con il manifestarsi di misteriose presenze nella sua abitazione. Nel cast uno dei più giovani candidati agli Oscar, Jacob Tremblay, interprete anche di Room e Wonder.

