Stasera in tv su Rai2 “I casi della giovane Miss Fisher”: quando le indagini e i gialli sono di famiglia

La fenomenale detective australiana Phryne Fisher ha una nipote, Peregrine, e stasera in tv su Rai2 con “I casi della giovane Miss Fisher” sarà lei a doversi mettere alla prova con delle indagini investigative. I gialli di questa nuova serie, lanciata in Australia nel 2019 (e là in questi giorni sta partendo la seconda stagione), sono sempre ambientati a Melbourne, ma cambia completamente lo scenario. Addio Anni '20: Peregrine è una ragazza degli Anni '60, coloratissimi e molto pop. Una ragazza speciale, aggiungiamo, visto che dalla super zia Phryne non ha ereditato solo un cospicuo patrimonio, ma anche la voglia e le capacità per seguire la sua strada di “avventuriera” e di investigatrice.

In the year’s final mystery, it’s the showdown you’ve been waiting for. She’s the sleuth without equal. He’s the crooked cop who’s had it in for her since the start. Don’t miss the season final of MS FISHER’S MODERN MURDER MYSTERIES tonight at 8:30 after #homeandaway pic.twitter.com/t1v58Ww5do — Channel 7 (@Channel7) March 13, 2019

Chi è la protagonista

Nei panni di Peregrine c’è Geraldine Hakewill, parigina di nascita e australiana di vita, la cui carriera d’attrice, già discreta in quanto a ruoli al cinema e in tv, s’è impennata proprio con questa serie. E l’impegno s’è coniugato con la sua passione: «Io non ho solo visto e amato "Miss Fisher - Delitti e misteri"» ha detto infatti, «ma ho anche letto i libri di Kerry Greenwood da cui è nato tutto. E poi amo i film ambientati in altri tempi e adoro Agatha Christie, quindi questo ruolo per me è stato un gran colpo».

Differenze tra serie



«Phryne era una donna matura e molto sicura di sé. Peregrine è una ragazza che sta crescendo e che scopre le sue capacità grazie a ogni persona che incontra e a ogni delitto che affronta. È ancora un po’ una gemma grezza, certo, ma riesce a trovarsi a suo agio in ogni situazione e sa giocare in squadra con chiunque le possa dare una mano». E chi è sempre pronto ad aiutarla è James Steed, affascinante ispettore della polizia di Melbourne interpretato da Joel Jackson. Con quali misteri si misurerà Peregrine in questa serie, prodotta e diretta tutta al femminile (solo un episodio è stato affidato a un regista)? Dovrà indagare sulle morti di una fotomodella, un cantante e un cuoco. E avrà addirittura un “incontro ravvicinato” con una base militare dove si studiano gli alieni.

