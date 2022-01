Stasera in tv, oggi lunedì 3 gennaio su Rai 1 «Il ritorno di Mary Poppins»: curiosità e trama del film con Meryl Streep

Stasera in tv, lunedì 3 gennaio, andrà in onda su Rai 1 alle 21:25 il film «Il ritorno di Mary Poppins» del 2018. Il remake dello storico film della Disney che racconta le gesta della tata più famosa d'Inghilterra è interpretato Emily Blunt (nel ruolo di Mary Poppins), da Meryl Streep e diretto da Rob Marshall.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Video TELEVISIONE Foto LO SCONTRO Gf Vip, Lulù contro Soleil

Fedez a Domenica In: «Quando ho visto Orietta a Sanremo ho avuto una folgorazione»

La trama

Il remake dello storico Mary Poppins vede i piccoli Michael (Ben Whishaw) e Jane Banks (Emily Mortimer) ormai cresciuti. Jane, quando può aiuta il fratello sia dal punto di vista organizzativo che economico ma il suo attivismo ereditato dalla madre la porta a dedicare gran parte della sua vita alla lotta per i diritti dei lavoratori. Il vento inizierà a cambiare quando Mary Poppins, per nulla invecchiata dopo 20 anni, tornerà a far parte della vita dei due fratelli, accompagnandoli in nuove avvenuture stravaganti.

Curiosità

Il regista ha esaltato molto l'interpretazione odierna della Blunt. Ecco cosa ha riferito della sua protagonista: "Emily Blunt e Lin-Manuel Miranda danno nuova vita a questo sequel, praticamente perfetto da ogni lato".